Einbruch in Geschäftslokal













In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Lustenauer Nachbargemeinde Au ein. Sie verschafften sich über die unverschlossene Haupteingangstür Zugang zum Gebäude. Danach brachen sie die Tür zum Geschäftslokal auf und durchsuchten die Räumlichk