Am Sonntagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der Inntalautobahn bei Silz in Fahrtrichtung Vorarlberg ein Fahrzeug in äußerst unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Dieses konnte von einer Streife der Autobahnpolizei bei Imst angehalten und kontrolliert werden. Der durchgeführte Alkomatentes