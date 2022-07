Link kopiert

Richterin Sabrina Tagwercher hielt die belastenden Angaben des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig und nahm diesen Sachverhalt an: Der 21-jährige Angeklagte überholte am 28. Februar in Hohenems auf der Rheintalautobahn mit seinem Pkw rechts ein anderes Auto und forderte den 48-jährigen Lenker mit Ge