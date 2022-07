Link kopiert

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Rankweil schwer am Kopf verletzt worden. Er überquerte gegen 20.15 Uhr mit seinem alten Waffenrad auf einer benachrangten Radüberfahrt die Meininger Straße L 52, wo er mit dem Auto eines 31-Jährigen kollidierte. Der Pensionist, der kei