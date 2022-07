Link kopiert

Hals- und Brustwirbelverletzungen hat ein Paragleiter bei einem Absturz aus 20 Metern Höhe erlitten. Der Mann war am Samstag beim Startplatz Niedere in Andelsbuch gestartet. Nach einer Viertelstunde in der Luft sackte sein Gleitschirm plötzlich ab, streifte einen Baum, und der Sportler stürzte in di