Schwere Kopfverletzungen hat ein 21-Jähriger bei einer Auseindersetzung am Bludenzer Bahnhof erlitten. Darüber hat die Polizei am Montag in einer Aussendung informiert. Demnach wurde der junge Mann am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr von mehreren Personen attackiert. Diese schlugen auf ihn ein, sodass er a