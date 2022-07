Link kopiert

Der Raubüberfall sei in einem nicht einsehbaren Waldstück und an einer Frau begangen worden. Deshalb sei zur allgemeinen Abschreckung keine teilbedingte Strafe möglich, sagte Richter Dietmar Nußbaumer in seiner Urteilsbegründung. Ein Schöffensenat unter seinem Vorsitz verurteilte den 21-jährigen Unt