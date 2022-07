Link kopiert

Ein 69-jähriger Mann war am Donnerstagmittag am Heuen in Schwarzenberg. Er trat das Heu, das auf den Heulader geladen wurde, fest. Dabei befand er sich in einer Höhe von ca. 2,5 Metern. Das Fahrzeug war nicht in Betrieb und stand im abfälligen Gelände still. Der 69-Jährige verlor plötzlich sein Glei