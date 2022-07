Link kopiert

Ein 30 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagabend in Gaißau beim Heimwerken mit einem Trennschleifer Brandverletzungen zugezogen. Durch Funkenflug entzündeten sich in seiner Garage gelagerte pyrotechnische Artikel. Er konnte die Flammen zwar selbst löschen, erlitt aber laut Polizei Verbrennungen an