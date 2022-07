Linienbus stürzte in Graben













Am Mittwochnachmittag stürzte ein Landbus auf der Hofsteigstraße in Lustenau in einen Graben. Im Bus befanden sich 14 Personen. Zwei wurden leicht verletzt, der Rest blieb unverletzt.

Die Fahrgäste konnten sich wegen der Lage des Busses nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Passanten kamen den Eing