Link kopiert

Am Mittwochvormittag fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger von Hittisau in Richtung Krumbach. Ein Sattelkraftfahrzeug fuhr hinter dem Traktor. Als der Bursche in Krumbach links in einen Güterweg einbog, überholte ein Motorradfahrer samt Beifahrerin das Sattelzugfahrzeug und prallte a