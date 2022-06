Link kopiert

Am Sonntag gegen 2 Uhr in der Nacht fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Körnterstraße in Lustenau in Richtung Spar Rheincenter. Als der Radfahrer eine Zufahrtsstraße passierte, wurde er von einem daraus gerade rückwärts ausparkenden Auto (vermutlich ein eher kleinerer, weißer Pkw) touchi