Ein vierjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag in Nenzing bei einem Familienausflug tödlich verunglückt. Das Kind stürzte beim Spielen am Ufer in den Meng-Fluss und wurde von der Strömung mitgerissen. Der Familie gelang es nicht, den Buben aus dem Wasser zu ziehen. Er wurde nach etwa 1,7 Kilometern v