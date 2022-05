Link kopiert

Zu einem gemeinsamen Austausch über das Thema „Regionaler Lebensmitteleinkauf in der öffentlichen Beschaffung“ haben sich über 70 Teilnehmer bei der Gemeinschaftsverpflegertagung in Hohenems getroffen. Die aktuellen Geschehnisse würden einmal mehr zeigen, wie wichtig die regionale Versorgung sei, be