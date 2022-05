Link kopiert

Im Zweifel wurde der unbescholtene 25-Jährige am gestrigen Donnerstag in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch vom angeklagten Vergehen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung freigesprochen. Das Urteil, mit dem der Staatsanwalt einverstanden war, ist bereits rechtskräftig.

Nicht nach