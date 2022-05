Link kopiert

Gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten sich gestern zwei Pkw-Insassen, die auf der Autobahn A3, von Sargans herkommend in Richtung St. Gallen unterwegs waren. Das in einer Einbuchtung abgestellte Fahrzeug geriet in Vollbrand, das Feuer schlug auf einen nebenstehenden Holzschuppen über