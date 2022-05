Link kopiert

Am Montag trat der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts (LKA) Vorarlberg, Michael Beyrer, vor die Presse, um weitere Details zur Gewalttat vom 7. Mai in Meiningen bekannt zu geben. Gegen die 40-jährige Frau, die ihrem Lebensgefährten im Zuge eines Streits in die Brust gestochen haben soll,