Der Fahrer eines Kühltransporters wollte gestern gegen 11.30 Uhr unter einer Brücke in der Reutegasse in Bregenz durchfahren. Dabei übersah er vermutlich die Höhebegrenzungsschilder. In der Folge blieb er hängen. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte bis 15.30 Uhr.