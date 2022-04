Link kopiert

Von einem lauten Knall wurde wohl so mancher Anwohner in der Rankweiler Negrellistraße in der Nacht auf Sonntag aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei mitteilte haben unbekannte Täter gegen 2.35 Uhr mit einem – vermutlich in Österreich nicht erlaubten – Knallkörper eine Radarbox in die Luft gespre