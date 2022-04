Link kopiert

Gargellen

23-Jährige stürzte 3,5 Meter in ein Bachbett ab

Eine Platzwunde am Kopf, Gesichtsverletzungen sowie eine Unterschenkelfraktur hat eine 23-Jährige am Sonntagabend in Gargellen erlitten. Die Frau feierte in einer Bar mit mehreren Personen den bevorstehenden Saisonabschluss. Gegen 22.30 Uhr gin