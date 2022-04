Link kopiert

Wegen sexueller Übergriffe auf einen Mitbewohner in einer betreuten Wohnung wurde der mehrfach vorbestrafte Angeklagte in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Martin Mitteregger ist rechtskräf