Link kopiert

Insgesamt acht Jugendliche sind bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte kam es in der Nacht auf Samstag kurz nach 2 Uhr im Industriegebiet in Sulz auf dem Weg zum Klauser Bahnhof zu der Schlägerei zwischen zehn Personen. Dab