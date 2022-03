Link kopiert

Am Montag gegen 8 Uhr ritten zwei Frauen mit ihren Pferden in Balgach in Liechtenstein aus. Auf einem Feldweg wurden die Tiere von einem Hund erschreckt, weshalb sie ihre Reiterinnen abwarfen. Die beiden Pferde rannten davon und gerieten auf eine Straße. Dort kam es zu einer Kollision zwischen einem