In Stromleitung hängen geblieben













Link kopiert

Gleich zwei Schutzengel hatte ein 20-jähriger Gleitschirmflieger in Blaichach im Oberallgäu am Montag. Als er den dortigen Landeplatz anflog, verschätzte er sich in seiner Anflughöhe und kam einer Stromleitung gefährlich nahe. Der Gleitschirmflieger versuchte noch, mit seinem Schirm über die Starkst