Link kopiert

Wegen versuchten Raubes in zwei Fällen wurde der einschlägig vorbestrafte Angeklagte am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu einer Zusatzstrafe von vier Monaten Haft verurteilt. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richterin Sabrina Tagwercher ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte