Auch zweite Nichte missbraucht: Haft

Link kopiert

Der Angeklagte hat nach Ansicht der Richter die beiden Töchter seines Bruders missbraucht. 2004 wurde er am Landesgericht Feldkirch rechtskräftig zu 20 Monaten Haft verurteilt, weil er eines der Mädchen missbraucht hat. Am Dienstag wurde über den 46-Jährigen am Landesgericht eine Zusatzstrafe von fü