Ein 46-jähriger Skifahrer musste am Sonntag in Lech am Arl­berg nach einem schweren Sturz reanimiert werden. Der Deutsche war hart auf der Piste aufgeschlagen und danach regungslos liegen geblieben. Ein zufällig anwesender Pistenretter begann sofort mit der Wiederbelebung. Der Verletzte wurde nach S