Link kopiert

Zu einer ungewöhnlichen Sanktion entschloss sich Richter Dietmar Nußbaumer am Mittwoch in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch. Denn als Bewährungsauflage erteilte er dem arbeitslosen Jugendlichen die Weisung, ihm innerhalb von sechs Monaten zumindest vier schriftliche Arbeitsbewerbungen