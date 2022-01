Link kopiert

Der Strafrichter ging in seinem Urteil nicht davon aus, dass die Bludenzer Bürgermeisterstichwahl 2020 in dem Sinne manipuliert wurde, dass ein Kandidat zu Unrecht Wahlstimmen erhielt. Aber Richter Alexander Frick stellte am Donnerstag bei der Verhandlung am Bezirksgericht Bludenz Manipulationen bei