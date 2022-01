Link kopiert

Nach Zeugen und insgesamt zwei Beteiligten sucht die Polizei nach Skiunfällen am Donnerstag in Warth-Schröcken und Zürs, bei denen zwei Wintersportler verletzt wurden. In Warth-Schröcken erlitt ein 59-jähriger Deutscher Rippenbrüche. Er war gegen 12.30 Uhr auf der Piste 354 mit einem Unbekannten zus