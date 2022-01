Link kopiert

Schwer alkoholisiert war ein Mann, der sich am Mittwochabend in Muntlix bei einem selbst verschuldeten Unfall mit seinem Elektro-Scooter eine Verletzung zuzog. Der 38-Jährige fuhr laut Polizei gegen 20.30 Uhr mit seinem Scooter auf der Laternserstraße – vermutlich von Rankweil kommend – in Richtung