Überfall in Wohnung: Haftstrafen bestätigt













Link kopiert

Für einen Überfall vom 19. Juni 2020 im Haus eines dementen 90-Jährigen in Dornbirn wurden drei junge Deutsche rechtskräftig zu sechs, fünfeinhalb und fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte am Mittwoch die am Landesgericht Feldkirch im Juli 2021 verhängten Strafen