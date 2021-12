Link kopiert

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wurde am Dienstagabend ein Wettlokal in Götzis überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der unbekannte Täter gegen 20.50 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Räumlichkeiten. Er erbeutete bei dem Überfall einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe und flüchtete zu