Wer im Juli die Bowlingbahn in dem Oberländer Gastlokal schwer beschädigt hat, bleibt auch nach dem Strafverfahren offen. Denn der von Günter Flatz verteidigte Angeklagte wurde in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung rechtskräftig freigesprochen.

