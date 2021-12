Link kopiert

Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 85-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 9.30 Uhr von der Mühlefeldstraße in Lustenau, Höhe Gymnasium, von der Straße ab und fuhr in in den Grindelkanal. Die Lenkerin musste verletzt ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden. Laut Polizei stand die Frau nach