Haft für Missbrauch an eigenen Enkelinnen













Drei Jahre lang hat der Großvater aus dem Bezirk Bregenz nach Ansicht der Richter zwei unmündige Enkelkinder mehrfach sexuell missbraucht, davon eines der Mädchen schwer.

Dafür wurde der unbescholtene und teilweise geständige Angeklagte am Dienstag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch