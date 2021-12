Link kopiert

In den letzten Tagen kam es laut Polizei wieder vermehrt zu Telefonanrufen, bei denen sich Betrüger als „Polizisten“ ausgeben. Sie versuchen von ihren Opfern Geld herauszulocken, indem sie behaupten, ein naher Angehöriger sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nun in Haft. Daher sei ein