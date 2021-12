Link kopiert

Ein Mittäter eines Einbruchs im Sommer dieses Jahres in Bregenz konnte nun in Niederösterreich festgenommen werden, wie die Polizei gestern mitteilte. Am 6. August war ein in Serbien wohnhafter Mann (27) nach einem Einbruchsdiebstahl in ein Zweifamilienhaus in Bregenz festgenommen worden. Ein zweite