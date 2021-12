Link kopiert

Am kommenden Donnerstag wird sich die Götzner Gemeindevertretung einmal mehr mit dem geplanten Kiesabbau in Altach befassen. Die Einberufung der Sitzung hatten die Oppositionsfraktionen Bürgerbewegung, SPÖ. Neos und FPÖ beantragt. Die Parteien wollten so Einsicht in die von zwei Projektwerbern beant