Am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr verübte ein unbekannter Mann einen Raubüberfall auf die Raiffeisenbank an der Au­straße in Rüthi. Er passte eine Angestellte beim Verlassen der Bank ab und bedrohte sie verbal. Dadurch konnte er sich Zutritt zur Bank verschaffen. Der Mann erbeutete mehrere tausend