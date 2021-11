Link kopiert

Die Schweizer Behörden informierten am Mittwoch darüber, dass immer mehr Flüchtende aus Afghanistan illegal aus Österreich in die Schweiz einreisen. Seit Anfang Juli wurden am Bahnhof in Buchs 2500 illegal eingereiste Männer und Jugendliche aus Afghanistan aufgegriffen, 1400 von ihnen waren noch nic