Link kopiert

Rechtsunsicherheit herrscht in Öster­reichs Strafjustiz bei der Beurteilung der Frage, ob Coronainfizierte, die gegen BH-Quarantänebescheide verstoßen oder in der Öffentlichkeit keine Schutzmaske tragen, damit Mitmenschen in Gefahr bringen oder nicht. Auch am Landesgericht Feldkirch enden Coronaproz