Link kopiert

nenzing

Alkoholisierter fuhr eine Laterne um und flüchtete

Ein stark alkoholisierter 22-jähriger Lenker fuhr am Sonntag gegen 1 Uhr im Bereich der Radbrücke in Richtung Auffahrt A 14 in Nenzing frontal gegen eine Straßenlaterne. Diese knickte um und versperrte den Radweg. Obwohl sein Auto schwer besch