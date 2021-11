Link kopiert

Der in Vorarlberg lebende Asylwerber aus Afghanistan gab an, er sei kein Moslem mehr. Er sei inzwischen Atheist, der an keinen Gott glaube. Wegen seines glaubwürdig geschilderten Abfalls vom islamischen Glauben drohe dem Afghanen in Afghanistan Verfolgung aus religiösen Gründen, meint Richterin Dori