Link kopiert

Rund 60 Mal kommt der mobile Prüfzug der Asfinag jährlich im Land zum Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg kürzlich mit – darunter auch letzte Woche in Nüziders. Dabei konnten an den elf überprüften Lkw 27 schwere Mängel sowie 14 Mängel, bei denen Gefahr in Verzug bestand, festgeste