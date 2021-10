Link kopiert

Wer illegal eine Waffe besitzt, kommt für gewöhnlich mit einer Geldstrafe davon. Dies war in folgendem Fall aber nicht zutreffend. Über den Angeklagten wurde in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch eine unbedingte, zu verbüßende Haftstrafe von vier Monaten verhängt. Das Urteil ist nicht r