Link kopiert

In Rankweil gibt es mittlerweile zwei öffentlich zugängliche Defibrillatoren. Während jener in der Ringstraße 49 (Fuchshaus/ Ecke Uniqa) schon länger angebracht ist, gibt es nun auch ein zweites Gerät in Brederis in der Kirchstraße 5. Reinhard Metzler hat sein neu erworbenes Gerät an seiner Hausfass