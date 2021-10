Link kopiert

Ein 81-jähriger Jäger war am Sonntag gegen 15.25 Uhr mit drei weiteren Personen in der Gegend um den Vallülasee im Gemeindegebiet von Gaschurn unterwegs. Während der Wanderung rutschte der Mann auf einem Felsvorsprung, der auf einem Schneefeld lag, aus und stürzte in weiterer Folge etwa 200 Meter in