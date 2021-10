Link kopiert

Bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen in Doren kam am 20. August 2020 ein 13-jähriger Bub ums Leben. Der Sohn eines deutschen Lkw-Fahrers wurde bei Verladearbeiten von einem umkippenden Stahlträger am Kopf getroffen. Der junge Deutsche starb an den dabei erlittenen Verletzungen zwei Tage spät