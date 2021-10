Link kopiert

Am Sonntag, 19. September, war es gegen 2.45 Uhr in der Bahnhofsstraße in St. Gallen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwischenzeitlich ist einer der Beteiligten, ein 20-Jähriger, an seinen Verletzungen gestorben. Mittlerweile konnten alle involvierten Männer identifiziert und befragt